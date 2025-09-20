Emiratos participa en la 7ª reunión de fiscales generales de los países BRICS

ABU DABI, 20 de septiembre de 2025 (WAM) — La Fiscalía de Emiratos Árabes Unidos participó en la séptima reunión de jefes de los ministerios públicos de los países BRICS, celebrada recientemente bajo la presidencia de la Fiscalía General de Brasil.

El encuentro, realizado por videoconferencia bajo el lema «Inteligencia artificial y justicia: estrategias para la seguridad jurídica, la ética y la cooperación internacional», reunió a fiscales generales y representantes de los ministerios públicos de los Estados miembros del bloque.

En su intervención, la Fiscalía emiratí reafirmó su compromiso de mantenerse al día con los avances tecnológicos, incluidas las aplicaciones de la inteligencia artificial en el trabajo fiscal. También subrayó su apoyo a las iniciativas conjuntas orientadas a reforzar el Estado de derecho, proteger los derechos y promover la justicia penal.

La institución señaló que su participación refleja el interés de Emiratos en construir asociaciones efectivas con diversos bloques regionales e internacionales.