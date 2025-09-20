Los presidentes de Emiratos y Serbia asisten al desfile por el Día de la Unidad Serbia, la Libertad y la Bandera Nacional

BELGRADO, 20 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, asistieron a un desfile militar celebrado con motivo del Día de la Unidad Serbia, la Libertad y la Bandera Nacional, en el marco de la visita de trabajo del mandatario emiratí a Belgrado.

A su llegada al Palacio de Serbia, frente al cual tuvo lugar el desfile, Mohamed bin Zayed fue recibido por Vučić y altos cargos serbios.

El acto incluyó la participación de diversas unidades de las Fuerzas Armadas serbias, con exhibiciones de vehículos militares, sistemas de defensa, embarcaciones de la flota fluvial, fuerzas de mando y protección, unidades de defensa aérea y paracaidistas. También se desplegó una bandera nacional de unos 300 metros frente a la tribuna principal.

El presidente emiratí felicitó a Vučić por esta efeméride nacional y transmitió sus deseos de progreso, estabilidad y prosperidad para Serbia y su pueblo. Asimismo, reafirmó la solidez de las relaciones entre Emiratos y Serbia y el compromiso compartido de seguir reforzando los vínculos bilaterales en beneficio de ambos países y sus ciudadanos.

Al desfile asistieron también el jeque Hamdan bin Mohamed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Defensa; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnun Al Nahyan, asesor del presidente emiratí; así como varios ministros y altos cargos que acompañan al presidente en su visita.

Más tarde, Mohamed bin Zayed partió de Belgrado, concluyendo así su visita de trabajo a Serbia.