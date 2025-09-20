Más de 125 camiones con ayuda de Emiratos entran en Gaza por el paso de Rafah

PASO FRONTERIZO DE RAFAH, 20 de septiembre de 2025 (WAM) — En las dos últimas semanas, ocho convoyes con ayuda humanitaria emiratí atravesaron el paso fronterizo egipcio de Rafah hacia la Franja de Gaza, como parte de los esfuerzos de Emiratos Árabes Unidos para apoyar y asistir al pueblo palestino en las actuales circunstancias, en el marco de la operación Chivalrous Knight 3.

Los convoyes estuvieron compuestos por 128 camiones que transportaban más de 2.000 toneladas de ayuda humanitaria, incluidos alimentos y materiales de refugio. Con este envío, la cantidad total de asistencia que ha entrado en la Franja de Gaza a través del paso de Rafah desde la reapertura de los cruces supera ya las 12.000 toneladas.

El equipo emiratí de ayuda humanitaria desplegado en la ciudad egipcia de Al Arish supervisa cuidadosamente la carga de la ayuda, controla su paso por Rafah y garantiza su llegada a los beneficiarios en la Franja.

Desde la reapertura de los cruces el pasado 27 de julio, Emiratos ha redoblado sus esfuerzos, intensificando las operaciones de socorro para apoyar a los palestinos ante las difíciles condiciones humanitarias en el enclave. Estas iniciativas han contribuido de manera significativa a aliviar el sufrimiento, mejorar la situación humanitaria y cubrir las necesidades básicas de los grupos más vulnerables.

Emiratos reiteró su compromiso permanente de apoyar al pueblo palestino, mitigar el impacto de la situación actual y mantenerse firmemente al lado de sus hermanos y hermanas en la Franja de Gaza.