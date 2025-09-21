Líderes emiratíes felicitan a la presidenta de Malta por el Día de la Independencia

ABU DABI, 21 de septiembre de 2024 (WAM) — El presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a Myriam Spiteri Debono, presidenta de la República de Malta, con motivo del Día de la Independencia del país europeo.
El vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, el jeque Mohamed bin Rashid Al Maktoum, y el vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, el jeque Mansur bin Zayed Al Nahyan, remitieron también mensajes similares a la presidenta Debono y al primer ministro, Robert Abela.