Líderes emiratíes felicitan al presidente de Armenia por el Día de la Independencia

ABU DABI, 21 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a Vahagn Khachaturyan, presidente de la República de Armenia, con motivo del Día de la Independencia del país.
El vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, el jeque Mohamed bin Rashid Al Maktoum, y el vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, el jeque Mansur bin Zayed Al Nahyan, remitieron también mensajes similares al presidente Khachaturyan y al primer ministro, Nikol Pashinián.