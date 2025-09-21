El ministro de Economía: Emiratos aspira a superar los dos millones de empresas emergentes en 2031

ABU DABI, 21 de septiembre de 2025 (WAM) — Abdullah bin Touq Al Marri, ministro de Economía y Turismo de Emiratos Árabes Unidos, afirmó que las empresas emergentes y los emprendedores constituyen un pilar fundamental en la trayectoria de crecimiento económico del país, que se ha fijado como objetivo aumentar el número de compañías hasta superar los dos millones en 2031.

En declaraciones a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM), realizadas al margen de la rueda de prensa en la que se presentaron los detalles de la campaña nacional «Emiratos: la capital mundial de las startups», Al Marri añadió que el país también aspira a que surjan diez empresas unicornio en ese mismo periodo, de las cuales ya se han originado cinco en Emiratos.

El ministro explicó que la campaña apoya estos objetivos nacionales al ofrecer un entorno propicio que permite a los jóvenes lanzar sus proyectos empresariales y alcanzar crecimiento y expansión.

Señaló asimismo que Emiratos cuenta con estrategias integrales que abarcan los clústeres económicos, la seguridad alimentaria, la apertura a través de los Acuerdos de Asociación Económica Integral, así como planes de innovación y protección de la propiedad intelectual, lo que confirma la preparación de la infraestructura nacional para respaldar el crecimiento de las startups tanto a nivel federal como local.

Al Marri recordó que en la actualidad Emiratos alberga más de 1,2 millones de empresas, de las cuales alrededor de un millón son de emprendedores, lo que representa casi el 94 % del total. Este dato, subrayó, refleja el papel esencial de los emprendedores en el fortalecimiento de la economía nacional.

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) aportaron un 63,5 % al PIB no petrolero de la economía nacional a mediados de 2022, mientras que representan el 95 % del total de compañías que operan en el mercado emiratí.