Emiratos condena enérgicamente el ataque contra una mezquita en Darfur

ABU DABI, 21 de septiembre de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó con firmeza el ataque contra una mezquita en el barrio de Al-Daraja, en la ciudad de El Fasher, en la región sudanesa de Darfur, que dejó decenas de muertos y heridos entre la población civil. El país recalcó que este acto constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró la necesidad de que las dos partes en conflicto en Sudán cumplan con la Declaración de Yeda para proteger a la población civil, priorizar los intereses del pueblo sudanés y librarlo de las consecuencias de la guerra civil en curso.

El ministerio subrayó el compromiso de Emiratos con los esfuerzos dirigidos a alcanzar una solución pacífica al conflicto, e insistió en la urgencia de un alto el fuego inmediato y en la protección de los civiles.

Asimismo, destacó que Emiratos sigue decidido a trabajar junto con socios regionales e internacionales para hacer frente a esta crisis catastrófica, restaurar la estabilidad y alcanzar una paz duradera para el pueblo de Sudán. El ministerio reiteró además su rechazo a todas las formas de extremismo y terrorismo que alimentan la violencia y prolongan el conflicto.

Finalmente, trasladó sus condolencias y su más sentido pésame a las familias de las víctimas y al pueblo sudanés por esta tragedia, y expresó sus deseos de pronta recuperación a los heridos.