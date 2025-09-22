Líderes emiratíes felicitan al presidente de Malí por el Día de la Independencia

ABU DABI, 22 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al coronel Assimi Goïta, presidente de la Transición y jefe de Estado de Malí, con motivo del Día de la Independencia del país africano.
El vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, el jeque Mohamed bin Rashid Al Maktoum, y el vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, el jeque Mansur bin Zayed Al Nahyan, remitieron también mensajes similares al coronel Goïta y al primer ministro, Abdoulaye Maïga.