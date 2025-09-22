El Consejo de Desarrollo Ministerial examina políticas clave y resoluciones regulatorias

ABU DABI, 22 de septiembre de 2025 (WAM) — El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, presidió en Qasr Al Watan, en Abu Dabi, una reunión del Consejo de Desarrollo Ministerial.

El encuentro analizó propuestas de políticas gubernamentales y decisiones regulatorias en distintos ámbitos de los servicios públicos de Emiratos Árabes Unidos.

La agenda incluyó proyectos de resoluciones relacionados con asuntos familiares, energía y aviación civil, además de iniciativas orientadas a mejorar la eficiencia de la administración pública y el marco fiscal federal.

El Consejo debatió asimismo políticas nacionales para elevar la calidad del sistema educativo, respaldar la economía nacional, reforzar la competitividad de los productos locales y mejorar el rendimiento del mercado laboral. También se abordó la reestructuración de ciertas funciones estatales vinculadas a la salud pública y a la protección del medio ambiente.

En materia de asuntos gubernamentales, el Consejo revisó las recomendaciones del Consejo Nacional Federal sobre la Política gubernamental para el aumento de las tasas de natalidad en EAU, además de examinar los resultados de la participación del país en diversos foros y encuentros internacionales.