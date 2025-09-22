EAU se suma a Arabia Saudí en la celebración del 95º Día Nacional

ABU DABI, 22 de septiembre de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos se une al Reino de Arabia Saudí en la celebración de su 95º Día Nacional, este 23 de septiembre, en una muestra de las estrechas relaciones que mantienen los dirigentes y pueblos de ambos países.

Los lazos fraternales que unen a las dos naciones simbolizan la unidad del Golfo, respaldan los esfuerzos conjuntos del mundo árabe y actúan como garantía de estabilidad y prosperidad regional.

Las relaciones bilaterales, forjadas por el difunto jeque Zayed bin Sultán Al Nahyan y el rey Faisal bin Abdulaziz Al Saud, se consolidaron posteriormente en una alianza plena bajo el liderazgo del desaparecido jeque Jalifa bin Zayed Al Nahyan y del rey Abdalá bin Abdulaziz Al Saud.

El presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el rey Salmán bin Abdulaziz Al Saud, siguen la misma senda de fortalecer los distinguidos vínculos entre ambas naciones en todos los ámbitos.

Emiratos y Arabia Saudí comparten posturas coincidentes en cuestiones árabes, regionales e internacionales, sustentadas en principios firmes que garantizan la seguridad y la paz, y que contribuyen a la estabilidad y prosperidad en el mundo árabe y a escala global.

Los sólidos vínculos bilaterales han repercutido de forma positiva en el desarrollo integral y sostenible de ambos países. Según datos preliminares, el comercio exterior no petrolero de EAU con Arabia Saudí alcanzó los 91.000 millones de dírhams (25.000 millones de dólares) en el primer semestre de 2025, frente a más de 151.500 millones de dírhams (41.200 millones de dólares) en 2024.

En 2025, Arabia Saudí ha logrado avances significativos en los ámbitos del desarrollo, la economía y la cultura, reflejo del rápido impulso de las reformas de la Visión 2030 y de la consolidación de su papel como fuerza clave tanto a nivel regional como global.

El Fondo Monetario Internacional ha elevado su previsión de crecimiento económico para Arabia Saudí en 2025 al 3,6%, gracias a la recuperación de la producción de crudo y al crecimiento sostenido de los sectores no petroleros, que superan el 3,4%.