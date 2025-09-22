La Media Luna Roja de Emiratos presta ayuda urgente a las víctimas de las inundaciones en Filipinas

ABU DABI, 22 de septiembre de 2025 (WAM) – La Media Luna Roja de Emiratos (ERC, por sus siglas en inglés) ha intensificado su respuesta humanitaria para asistir a los damnificados por las devastadoras inundaciones que en los últimos días arrasaron varias provincias y regiones de Filipinas.

La organización entregó ayuda de emergencia que incluía alimentos básicos, kits de salud, materiales para refugios, agua potable, productos de higiene y otros artículos de primera necesidad.

Más de 18.000 personas resultaron beneficiadas en la región de SOCCSKSARGEN, en la isla de Mindanao, así como en las provincias de Sultán Kudarat y Cotabato del Sur. La asistencia contribuyó a mitigar el impacto de la crisis y a cubrir las necesidades urgentes de las familias más afectadas.

La ERC subrayó que su actuación refleja los valores humanitarios profundamente arraigados en Emiratos Árabes Unidos, basados en la solidaridad con las comunidades en tiempos de crisis y catástrofes y en el apoyo a las víctimas sin distinción de raza, religión o filiación sectaria.

La entidad señaló que sus esfuerzos en Filipinas forman parte de su compromiso continuo con la reducción del sufrimiento humano y con el refuerzo de la capacidad de respuesta rápida en emergencias. Añadió que, en esta fase, se dio prioridad a la adquisición de suministros urgentes en los mercados locales de Filipinas, en coordinación con la misión emiratí en Manila, para garantizar una distribución ágil y una cobertura eficaz en las zonas más castigadas.

La Media Luna Roja de Emiratos confirmó que continuará supervisando la situación humanitaria sobre el terreno y ampliará sus operaciones para responder a las nuevas necesidades que vayan surgiendo.

Las fuertes lluvias registradas durante varios días en Filipinas provocaron inundaciones y corrimientos de tierra generalizados, con un saldo de decenas de víctimas mortales, más de 80.000 desplazados y cuantiosos daños en viviendas, puentes, escuelas y tierras de cultivo.