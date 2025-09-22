Emiratos lanza la cumbre BRIDGE, que reunirá a más de 60.000 participantes en Abu Dabi

ABU DABI, 22 de septiembre de 2025 (WAM) – La Oficina Nacional de Medios de Emiratos (NMO) anunció el lanzamiento de la cumbre BRIDGE, que se celebrará en Abu Dabi del 8 al 10 de diciembre de 2025 en el Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dabi (ADNEC). El encuentro se convertirá en la mayor cita mundial de líderes de las industrias de medios, cultura y creatividad, junto a responsables políticos, ofreciendo una plataforma global para la colaboración y el intercambio de conocimiento.

El evento se desarrollará en el mayor recinto de la región, con 1,65 millones de pies cuadrados repartidos en seis zonas y siete ejes temáticos, y prevé atraer a más de 60.000 participantes, entre ellos creadores, productores, artistas, editores, emprendedores, inversores, universidades y centros de investigación. Contará con más de 400 ponentes internacionales y 300 expositores, configurando el mayor mercado colectivo de medios, contenidos y entretenimiento del mundo.

Durante tres días, la cumbre BRIDGE acogerá más de 300 actividades, entre ellas 200 mesas redondas y conferencias, 50 talleres y sesiones interactivas orientadas a fomentar la colaboración entre sectores. Los asistentes podrán cerrar acuerdos y asociaciones, desarrollar ecosistemas de producción y cadenas de valor, y compartir experiencia con referentes mundiales de la industria.

La cumbre abarcará todo el ecosistema mediático y de contenidos, desde la música y las artes escénicas hasta el cine, la televisión, las plataformas digitales y las redes sociales, además de la literatura, la edición y la traducción. También pondrá el foco en industrias emergentes como el videojuego, la realidad aumentada y virtual, así como en el diseño, la arquitectura, la artesanía y los productos culturales. Instituciones mediáticas tradicionales y modernas, universidades, centros de investigación y polos de innovación tendrán un papel central en las conversaciones.

Con líderes, responsables políticos y visionarios, el encuentro ofrecerá un espacio compartido para el diálogo, el intercambio de experiencias y el lanzamiento de nuevas iniciativas, tendiendo puentes entre sectores y geografías en un foro global único.

La cumbre BRIDGE está concebida como un laboratorio abierto donde las ideas se traducen en acciones prácticas y las conexiones se convierten en alianzas duraderas. El evento proporcionará a creadores, emprendedores e inversores un entorno más allá de los marcos convencionales, fomentando la innovación y la colaboración con visión de futuro.

Se habilitarán laboratorios de coproducción, plataformas de diálogo entre reguladores y líderes de la industria y espacios que conecten proyectos con financiadores, inversores y distribuidores. Zonas dedicadas exhibirán trabajos de investigación y artísticos, promoviendo el intercambio de conocimientos entre fronteras. Las sesiones en profundidad abordarán la creación de estándares profesionales unificados, el desarrollo de nuevas competencias y el fortalecimiento de una red global basada en la confianza y la visión compartida.

El impacto de la cumbre se extenderá más allá del propio evento, trazando rutas estratégicas para un progreso duradero. En el plano económico, respaldará el crecimiento de los sectores creativos, transformando el talento individual en empresas viables, fomentando la creación y sostenibilidad de negocios y atrayendo inversión con visión de futuro. En el plano social, reforzará los valores de inclusión y diversidad cultural, garantizando la representación equitativa de todos los creativos y promoviendo una cultura de competencia positiva en la adquisición de habilidades del mañana.

En el ámbito cultural y artístico, enriquecerá los contenidos creativos y pondrá en valor la diversidad y la diferencia como principios civilizatorios y estéticos. A nivel organizativo, contribuirá a redefinir los marcos globales que rigen estas industrias, apoyando el desarrollo de infraestructuras transfronterizas capaces de impulsar un crecimiento sostenible.

Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente de la Oficina Nacional de Medios de Emiratos y del Consejo de Medios, así como presidente de BRIDGE, afirmó: «La cumbre BRIDGE es un hito transformador para las industrias globales de medios y creatividad. Redefine el papel de los medios, los contenidos y las plataformas creativas como motores estratégicos del desarrollo, al tiempo que refuerza la identidad nacional y abre nuevos puentes de entendimiento e intercambio entre naciones».

El presidente añadió: «La cumbre refuerza el valor del contenido como verdadero capital de las naciones y recurso renovable para la creatividad y el crecimiento. En el mundo actual, el equilibrio de poder no lo determinan solo las economías y la tecnología, sino también la capacidad de las sociedades para crear contenidos significativos e influyentes. BRIDGE no es solo un encuentro de especialistas, es un paso hacia la construcción de una conciencia global compartida que reconoce la influencia duradera del contenido en las mentes, los mercados y el futuro».

Subrayó que las alianzas, iniciativas y proyectos conjuntos lanzados a través de la cumbre dejarán una huella duradera en el panorama creativo mundial, contribuyendo a un modelo de referencia para dar forma al futuro y consolidando el papel de Emiratos como centro de influencia positiva y cambio transformador.

Los siete ejes temáticos del BRIDGE abarcarán todo el espectro de medios, contenidos y entretenimiento. El bloque de Medios explorará la evolución de las redacciones, las plataformas sociales, los formatos narrativos, las dinámicas de las audiencias y los modelos de distribución. El de Economía de los Creadores examinará cómo generan valor, desde ingresos y patrocinios hasta suscripciones y herramientas de plataformas. El de Música abordará la producción digital, las economías del streaming, las comunidades de fans, los derechos y regalías y el auge de los compositores de inteligencia artificial.

El bloque de Videojuegos sumergirá a los participantes en arenas de esports, mundos virtuales, juego interactivo, cultura modding y economías digitales. El de Tecnología centrará la atención en avances en modelos de IA, herramientas generativas, realidad mixta, automatización y el futuro de los datos. El de Marketing destacará las estrategias que moldean la publicidad de rendimiento, las marcas narrativas, los insights de los consumidores, la interacción multicanal y los manuales de influencers. Finalmente, el bloque de Imagen mostrará el poder del relato visual a través de tecnología cinematográfica, vídeos de formato corto, producciones originales de streaming, experiencias inmersivas y narrativas transmedia.

Con la puesta en marcha de la cumbre BRIDGE, Emiratos refuerza su misión de crear espacios de influencia positiva e intercambio constructivo entre culturas, consolidando su papel como plataforma global para dar forma a grandes transformaciones en los medios, los contenidos y la creatividad.

El registro para la cumbre BRIDGE 2025 ya está abierto en: https://www.worldmediabridge.com/en/