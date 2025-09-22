Emiratos Árabes Unidos reúne a directivos globales para impulsar la inversión estratégica y las alianzas en la ONU

NUEVA YORK, 22 de septiembre de 2025 (WAM) – En el marco del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, Badr Jafar, enviado especial del ministro de Asuntos Exteriores para Negocios y Filantropía, presidió una mesa redonda de alto nivel con consejeros delegados de grandes compañías internacionales. El encuentro reunió a ministros de la delegación emiratí en la UNGA 80, a directivos de multinacionales y a destacados inversores con el objetivo de transformar las intenciones en ejecución a través de vías prácticas de inversión estratégica, diplomacia económica y alianzas con impacto.

El diálogo puso de relieve la magnitud del desafío financiero actual y el papel de Emiratos Árabes Unidos como puerta de entrada a soluciones concretas. Los participantes recordaron que la brecha anual de financiación mundial se estima en cuatro billones de dólares y subrayaron la necesidad de movilizar capital mediante la colaboración intersectorial. También destacaron el dinamismo sostenido de Emiratos en comercio e inversión, con un intercambio exterior no petrolero que superó los 815.000 millones de dólares en 2024, lo que refleja un crecimiento interanual del 14,6%.

«Emiratos Árabes Unidos es un socio de ejecución con alcance global: una puerta que combina claridad regulatoria y agilidad con acceso a mercados en expansión en Oriente Próximo, África, Asia Meridional y más allá», afirmó Badr Jafar. «Nuestras prioridades nacionales son claras: tecnología avanzada e infraestructuras digitales; transformación del sistema energético; seguridad alimentaria e hídrica; salud; y logística de primer nivel».

La conversación también se centró en oportunidades de inversión donde confluyen el mandato público y la capacidad privada: desde la tecnología avanzada y la infraestructura digital hasta la transformación energética, la seguridad alimentaria e hídrica, la salud, la logística y los servicios financieros.

La mesa redonda hizo hincapié en la importancia de la claridad regulatoria, la rapidez en la entrada a los mercados y los modelos de coinversión escalables con base en Emiratos, que permitan acelerar proyectos de calidad hacia los mercados regionales y globales.

El encuentro contó con la destacada participación de varios ministros y altos cargos de Emiratos, así como de su representante permanente ante Naciones Unidas, junto a un selecto grupo de directivos e inversores internacionales de los sectores financiero, tecnológico, sanitario e infraestructuras. La cita se enmarca en la participación más amplia de Emiratos en la UNGA 80, reforzando su papel como convocante de diálogos de alto nivel y como centro de inversión, innovación y asociaciones estratégicas.