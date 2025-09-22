Unas 1.300 empresas surcoreanas operan ya en Emiratos, un 16% más que en 2024

ABU DABI, 22 de septiembre de 2025 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos acoge actualmente a cerca de 1.300 empresas surcoreanas, lo que supone un crecimiento de más del 16% en comparación con finales de agosto de 2024, según informó Abdulla bin Touq Al Marri, ministro de Economía y Turismo.

El ministro hizo estas declaraciones al recibir en Abu Dabi a una delegación de líderes empresariales de la República de Corea encabezada por Yoon Jin-sik, presidente de la Asociación de Comercio Internacional de Corea (KITA). La misión incluyó a representantes de 25 compañías surcoreanas de sectores como la tecnología, la sanidad, la energía, la inversión, la inteligencia artificial y los vehículos eléctricos.

Bin Touq Al Marri subrayó que Emiratos se ha convertido en un socio económico esencial para Corea del Sur, al actuar como puerta de entrada clave para las exportaciones surcoreanas a Oriente Próximo y el norte de África. Añadió que el país ofrece un entorno empresarial altamente competitivo y un clima de inversión atractivo, que sigue impulsando a las compañías coreanas a ampliar su presencia en diversos sectores económicos.