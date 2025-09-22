Francia reconoce oficialmente al Estado palestino

NUEVA YORK, 22 de septiembre de 2025 (WAM) – El presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó que su Gobierno reconocerá formalmente al Estado palestino, sumándose así a la ola de países que han adoptado la misma decisión en las últimas semanas.

El anuncio se produce después de que el Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal también reconocieran al Estado palestino durante el fin de semana.

«Queremos que la realidad sean dos Estados que convivan lado a lado en paz y seguridad», afirmó Macron este lunes ante la Asamblea General de la ONU.