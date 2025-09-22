Emiratos Árabes Unidos firma la Declaración para la Protección del Personal Humanitario en la ONU

NUEVA YORK, 22 de septiembre de 2025 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos firmó la Declaración para la Protección del Personal Humanitario en un acto de alto nivel celebrado en Nueva York, en vísperas del inicio del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGA80).

Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional, y Sultán Al Shamsi, viceministro de Asuntos Exteriores para Asuntos de Desarrollo y Organismos Internacionales, participaron en la firma de la declaración, con la que Emiratos reitera su compromiso con el derecho internacional humanitario, incluida la obligación de respetar y proteger al personal humanitario y de garantizar la entrega de ayuda de forma segura, inmediata y sin obstáculos a quienes la necesitan.

La declaración, impulsada por una coalición transregional de Estados, busca traducir los compromisos en pasos concretos que permitan mejorar la seguridad del personal humanitario, en línea con la Resolución 2730 (2024) del Consejo de Seguridad de la ONU.

«Emiratos Árabes Unidos se enorgullece de unirse a este esfuerzo global para proteger al personal humanitario en conflictos en todo el mundo», afirmó Reem Al Hashimy. «Al comenzar la UNGA80, reafirmamos que la acción humanitaria no es solo un compromiso moral, sino también la base de una paz sostenible. Emiratos continuará trabajando con sus socios para reforzar el respeto del derecho internacional humanitario, ampliar la entrega inmediata, segura y sin trabas de la ayuda, y garantizar la rendición de cuentas por los ataques contra los trabajadores en este ámbito».

Además, Emiratos apoyará la aplicación de la declaración a través del recién creado Grupo de Amigos para la Protección del Personal Humanitario en Ginebra. Este espacio reunirá a Estados comprometidos con el fin de promover la coordinación, compartir buenas prácticas y defender el derecho internacional humanitario en todo el mundo.