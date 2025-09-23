Abdullah bin Zayed encabeza la delegación emiratí en la histórica conferencia internacional sobre la solución de los dos Estados

NUEVA YORK, 23 de septiembre de 2025 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, encabezó la delegación de Emiratos Árabes Unidos en la Conferencia Internacional de Alto Nivel para la Solución Pacífica de la Cuestión Palestina y la Implementación de la Solución de Dos Estados, celebrada al margen del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

La conferencia supone una reafirmación importante del compromiso de la comunidad internacional con el establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano, con fronteras reconocidas internacionalmente y que conviva en paz, estabilidad y seguridad junto a Israel.

Emiratos sostiene con firmeza que no habrá paz en la región hasta que exista un Estado palestino que viva al lado de Israel en condiciones de paz, seguridad y dignidad. La solución de los dos Estados constituye la base para la integración regional de Israel y la única vía viable hacia una paz duradera y la estabilidad tanto para palestinos como para israelíes y el conjunto de la región.

La participación de alto nivel en la conferencia, junto con el creciente número de países que reconocen al Estado de Palestina, refuerza los esfuerzos de la comunidad internacional por alcanzar una paz justa y duradera en la región y reafirma el derecho legítimo del pueblo palestino a la autodeterminación.

Emiratos da la bienvenida a estos reconocimientos recientes, que confirman la visión compartida de que la única manera de superar décadas de conflicto y destrucción es avanzar hacia el horizonte de dos Estados independientes que convivan en paz.

El país elogió asimismo los esfuerzos del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, y del presidente de Francia, Emmanuel Macron, por liderar esta conferencia.

En los días previos al encuentro, Emiratos copatrocinó y votó a favor —junto a 142 países— de la resolución de la Asamblea General de la ONU que respalda la Declaración de Nueva York sobre la Solución Pacífica de la Cuestión Palestina y la Implementación de la Solución de Dos Estados.

Emiratos Árabes Unidos seguirá siendo un socio comprometido con la materialización de las aspiraciones del pueblo palestino, así como con la cooperación con sus aliados regionales e internacionales para lograr una solución justa y sostenible que ponga fin al ciclo de conflictos y siente las bases de un futuro más estable y próspero para todos los pueblos de la región.