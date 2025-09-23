Los líderes emiratíes felicitan al rey y al príncipe heredero saudí con motivo del Día Nacional

ABU DABI, 23 de septiembre de 2025 (WAM) – El presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; el vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum; y el vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, enviaron mensajes de felicitación al Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el rey Salmán bin Abdulaziz Al Saud, con motivo del 95.º Día Nacional del Reino de Arabia Saudí.

Los dirigentes emiratíes remitieron asimismo mensajes similares al príncipe heredero y primer ministro saudí, Mohamed bin Salmán bin Abdulaziz Al Saud, con ocasión de la celebración.