Abdullah bin Zayed se reúne en Nueva York con el primer ministro de Islas Salomón

NUEVA YORK, 23 de septiembre de 2025 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, se reunió en Nueva York con Jeremiah Maenele, primer ministro de Islas Salomón, al margen del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Las conversaciones abordaron las relaciones bilaterales entre Emiratos Árabes Unidos e Islas Salomón, con especial atención a profundizar la cooperación en ámbitos que favorezcan los intereses compartidos y el crecimiento a largo plazo.

El jeque Abdullah y Maenele trataron asimismo varios temas incluidos en la agenda de la Asamblea General.

Al Nahyan subrayó el interés de Emiratos en estrechar los vínculos con Islas Salomón y aprovechar las oportunidades disponibles que impulsen el progreso de la cooperación bilateral al servicio de los objetivos de desarrollo de ambos países.

En el encuentro también estuvo presente Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado.