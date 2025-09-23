El Consejo de Medios de Emiratos celebra su tercera reunión del año

ABU DABI, 23 de septiembre de 2025 (WAM) – El Consejo de Medios de Emiratos Árabes Unidos celebró su tercera reunión de 2025 bajo la presidencia de Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente de la Oficina Nacional de Medios y del propio Consejo, para debatir políticas, legislaciones e iniciativas clave destinadas a impulsar el sector mediático.

Al Hamed subrayó que estas políticas y legislaciones se enmarcan en el esfuerzo por acompañar las rápidas transformaciones del panorama mediático global, al tiempo que refuerzan el papel de los medios como sector vital que contribuye a la economía nacional y se alinea con las aspiraciones futuras del Estado.

Destacó que la próxima etapa incorporará iniciativas e incentivos innovadores orientados a promover el contenido local y garantizar el liderazgo global de Emiratos en el ámbito mediático.

Durante la reunión, el Consejo examinó el marco de apoyo al contenido local, eje central de las nuevas políticas, cuyo objetivo es aumentar la contribución del contenido mediático emiratí a la economía nacional mediante el respaldo a su producción y desarrollo, reforzando su papel en la preservación de la identidad nacional, en la proyección de la cultura emiratí a escala internacional y en el empoderamiento de innovadores y emprendedores del sector de los medios y la innovación.

A la reunión asistieron miembros del Consejo de Medios de Emiratos, entre ellos el jeque Abdullah bin Humaid Al Qasimi, director de la Corte del Emir de Ras al Jaima; Maryam Al Mheiri, directora general de la Oficina de Medios de Abu Dabi; Tariq Saeed Allay, director general de la Oficina de Medios del Gobierno de Sharjah; Nasser Muhammed Al Yamahi, director general de la Autoridad de Cultura y Medios de Fuyaira; Mohammed Saeed Al Shehhi, secretario general del Consejo de Medios de Emiratos; y Maitha Majed Al Suwaidi, directora ejecutiva del Sector de Estrategia y Políticas de Medios y secretaria del Consejo.