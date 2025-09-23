El Consejo Ejecutivo aprueba la formación del Patronato de la Autoridad Zayed para Personas con Determinación

ABU DABI, 23 de septiembre de 2025 (WAM) – Bajo la presidencia del jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, el Consejo aprobó la formación del Patronato de la Autoridad Zayed para Personas con Determinación, que estará presidido el jeque Khalid bin Zayed Al Nahyan.

Entre los miembros del Patronato figuran el presidente del Departamento de Desarrollo Comunitario, que actuará como vicepresidente; el presidente del Departamento de Educación y Conocimiento; el presidente del Departamento de Salud; la directora general de la Autoridad de la Primera Infancia de Abu Dabi; el subsecretario del Departamento de Municipios y Transporte; el secretario general del Consejo de Deportes de Abu Dabi; y el director general del Centro de Educación y Formación Técnica y Profesional de Abu Dabi.

El Patronato de la Autoridad Zayed para Personas con Determinación elaborará planes estratégicos, presentará recomendaciones y propuestas y asesorará sobre programas y proyectos relacionados con este colectivo en Abu Dabi.

La nueva autoridad sustituye a la antigua Organización Zayed para Personas con Determinación, estará adscrita al Departamento de Desarrollo Comunitario y ofrecerá servicios especializados de atención social para este colectivo, reforzando así el ecosistema inclusivo del emirato.