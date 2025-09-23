Hamdan bin Mohammed preside la tercera reunión del Consejo de Defensa de 2025

DUBÁI, 23 de septiembre de 2025 (WAM) – El jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Defensa de Emiratos Árabes Unidos, presidió la tercera reunión del Consejo de Defensa en 2025.

Durante el encuentro, el jeque Hamdan elogió el apoyo constante del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y subrayó el compromiso de la dirigencia con el desarrollo del talento nacional, la inversión en recursos humanos y el aprovechamiento de la innovación y la tecnología avanzada para construir un sistema de defensa integrado.

El jeque Hamdan recalcó que el desarrollo de las capacidades integradas de defensa de Emiratos es una prioridad nacional que refleja el compromiso de la dirigencia con un sistema avanzado capaz de salvaguardar los logros nacionales y reforzar la seguridad y la estabilidad. Destacó asimismo que el país sigue invirtiendo en su talento nacional y dotándolo de conocimientos, competencias y tecnologías modernas para garantizar la preparación frente a cualquier desafío.

El príncipe heredero señaló que el Consejo de Defensa está comprometido con el impulso de programas y proyectos destinados a mejorar la preparación operativa e integrar innovaciones avanzadas. También destacó el compromiso de la dirigencia de apoyar plenamente a las fuerzas armadas, garantizando que sigan siendo un modelo global de eficiencia y flexibilidad.

La reunión abordó además el progreso de programas y proyectos centrados en reforzar las capacidades de defensa y en impulsar una modernización integral en todo el sector.

En la sesión participaron Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei, ministro de Estado para Asuntos de Defensa; el teniente general Issa Saif bin Ablan Al Mazrouei, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas; y el general de división Michael Hindmarsh, asesor y presidente de la Universidad Militar Zayed, junto con varios altos mandos y responsables del Ministerio de Defensa.