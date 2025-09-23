El embajador saudí destaca los profundos lazos fraternales entre Emiratos y Arabia Saudí

ABU DABI, 23 de septiembre de 2025 (WAM) – Sultan bin Abdullah Al Anqari, embajador del Reino de Arabia Saudí en Emiratos Árabes Unidos, subrayó los sólidos y duraderos lazos fraternales que unen a ambos países, cimentados en la religión, la lengua y las tradiciones, y reforzados por una unidad de propósito y destino.

En declaraciones a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM), destacó que Arabia Saudí y Emiratos están impulsando una fructífera asociación estratégica destinada a construir un futuro próspero para sus pueblos y para toda la región. Añadió que las políticas de ambos países están estrechamente alineadas en la mayoría de los asuntos políticos y económicos de interés común.

El diplomático puso de relieve el fuerte crecimiento de las relaciones económicas en los últimos años, señalando que el comercio no petrolero entre Arabia Saudí y Emiratos alcanzó los 25.000 millones de dólares en el primer semestre de 2025, lo que supone un incremento del 21,3% respecto al mismo periodo de 2024. Añadió que las inversiones directas emiratíes en Arabia Saudí superan actualmente los 111.000 millones de riales saudíes, mientras que el Reino se mantiene como el tercer socio comercial global de Emiratos y su principal socio árabe.

El embajador expresó su agradecimiento a la dirigencia y al pueblo emiratí y señaló: «Los nobles sentimientos que recibimos de nuestros hermanos en Emiratos durante las celebraciones del 95.º Día Nacional del Reino son para nosotros motivo de orgullo. Emiratos ocupa un lugar especial y entrañable en nuestros corazones».