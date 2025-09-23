Los emires felicitan al rey y al príncipe heredero saudí con motivo del Día Nacional

ABU DABI, 23 de septiembre de 2025 (WAM) – Los miembros del Consejo Supremo y emires de los distintos emiratos enviaron mensajes de felicitación al Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el rey Salmán bin Abdulaziz Al Saud, y al príncipe heredero y primer ministro, Mohamed bin Salmán bin Abdulaziz Al Saud, con motivo del 95.º Día Nacional del Reino de Arabia Saudí.

Los mensajes fueron remitidos por el jeque doctor Sultán bin Mohammad Al Qasimi, emir de Sharjah; el jeque Humaid bin Rashid Al Nuaimi, emir de Ajman; el jeque Hamad bin Mohammed Al Sharqi, emir de Fuyaira; el jeque Saud bin Rashid Al Mu‘alla, emir de Umm al Qaiwain; y el jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, emir de Ras al Jaima.

Los príncipes herederos y viceemires de Ajman, Fuyaira, Umm al Qaiwain y Ras al Jaima también enviaron mensajes similares al rey Salmán y al príncipe heredero Mohamed bin Salmán.