El emir de Ajman recibe al ministro de Energía e Infraestructuras

AJMAN, 23 de septiembre de 2025 (WAM) – El jeque Humaid bin Rashid Al Nuaimi, miembro del Consejo Supremo y emir de Ajman, recibió en la Corte del Emir, en presencia del jeque Ammar bin Humaid Al Nuaimi, príncipe heredero de Ajman y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, a Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, ministro de Energía e Infraestructuras.

Durante la reunión, el emir de Ajman fue informado sobre los planes del ministerio y sus proyectos de desarrollo en curso y futuros en el emirato, así como de las principales iniciativas destinadas a impulsar los sectores energético y de infraestructuras en Emiratos, con el objetivo de alcanzar la sostenibilidad y mejorar la calidad de vida.

El emir de Ajman elogió los esfuerzos del Ministerio de Energía e Infraestructuras y su papel fundamental en el lanzamiento y la ejecución de proyectos vitales al servicio de ciudadanos y residentes. Subrayó la importancia de estas iniciativas para apoyar el desarrollo integral y consolidar la posición de liderazgo de Emiratos en el mapa mundial de la sostenibilidad.

Destacó además que Emiratos, bajo el liderazgo del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, concede gran importancia a los sectores energético y de infraestructuras como pilares clave para lograr un desarrollo sostenible y garantizar el bienestar social.

Por su parte, el jeque Ammar bin Humaid Al Nuaimi, príncipe heredero de Ajman y presidente del Consejo Ejecutivo, afirmó que el emirato, guiado por las directrices del jeque Humaid bin Rashid Al Nuaimi, apuesta por invertir en infraestructuras y mejorar la eficiencia energética, avanzando así hacia un futuro más sostenible y competitivo en todos los sectores.

«En Ajman estamos comprometidos a trabajar estrechamente con el Ministerio de Energía e Infraestructuras y con todas las entidades pertinentes para garantizar la ejecución de proyectos de calidad que mejoren la eficiencia de las instalaciones vitales, apoyen el crecimiento económico, proporcionen un entorno empresarial avanzado para los inversores, faciliten el comercio y el turismo y generen más oportunidades de empleo», añadió.

A su vez, Suhail bin Mohammed Al Mazrouei alabó el interés del jeque Humaid bin Rashid Al Nuaimi por seguir de cerca los proyectos de desarrollo y su apoyo constante a los planes del ministerio, asegurando que ello refleja su compromiso con el establecimiento de unas infraestructuras integradas en Ajman que estén a la altura del renacimiento integral de Emiratos.