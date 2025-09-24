Los emires expresan sus condolencias al rey Salmán por el fallecimiento del gran muftí saudí

ABU DABI, 24 de septiembre de 2025 (WAM) – Los miembros del Consejo Supremo y emires de los distintos emiratos enviaron mensajes de condolencia al Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el rey Salmán bin Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudí, por el fallecimiento del jeque Abdulaziz bin Abdullah bin Mohammed Al Al-Sheikh, gran muftí del Reino y presidente del Consejo de Ulemas Mayores.
Los mensajes fueron remitidos por el jeque doctor Sultán bin Mohammad Al Qasimi, emir de Sharjah; el jeque Humaid bin Rashid Al Nuaimi, emir de Ajman; el jeque Hamad bin Mohammed Al Sharqi, emir de Fuyaira; el jeque Saud bin Rashid Al Mu‘alla, emir de Umm al Qaiwain; y el jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, emir de Ras al Jaima.
Los príncipes herederos y viceemires también enviaron mensajes similares de condolencia al rey saudí.