Abdullah bin Zayed participa en una reunión multilateral convocada por el presidente de EE UU en Nueva York

NUEVA YORK, 24 de septiembre de 2025 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, participó en una reunión multilateral organizada por Estados Unidos con la participación de varios líderes árabes e islámicos, en el marco del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGA80) en Nueva York.

El encuentro fue convocado a invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, y reunió a el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, emir de Qatar; el rey Abdalá II ibn Al Hussein del Reino Hachemí de Jordania; Recep Tayyip Erdogan, presidente de la República de Turquía; Prabowo Subianto, presidente de la República de Indonesia; Muhammad Shehbaz Sharif, primer ministro de la República Islámica de Pakistán; Mostafa Madbouly, primer ministro de la República Árabe de Egipto; y al príncipe Faisal bin Farhan bin Abdullah, ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Arabia Saudí.

El jeque Abdullah bin Zayed estuvo acompañado por Yousef Al Otaiba, embajador de Emiratos en Estados Unidos.

Las conversaciones se centraron en poner fin a la sangrienta guerra en Gaza, lograr un alto el fuego sostenible y duradero, garantizar la liberación de todos los rehenes y detenidos y adoptar medidas decisivas ante el agravamiento de la crisis humanitaria que afronta la población civil en la Franja.

Durante la reunión, el jeque Abdullah bin Zayed elogió los esfuerzos del presidente Donald Trump para detener el conflicto, evitar nuevas pérdidas humanas, aliviar la tragedia humanitaria en Gaza y asegurar la liberación de todos los rehenes y detenidos.

El máximo responsable de la diplomacia emiratí reafirmó el apoyo firme de Emiratos a estos esfuerzos y a todas las iniciativas que contribuyan a poner fin al conflicto palestino-israelí y a alcanzar una solución pacífica que garantice una paz y una estabilidad duraderas para palestinos e israelíes, así como para toda la región.

El jeque Abdullah subrayó asimismo la importancia de evitar medidas unilaterales que socaven los esfuerzos internacionales para hacer realidad la solución de los dos Estados y establecer un Estado palestino independiente. Recalcó además la necesidad de combatir el extremismo y el terrorismo en todas sus formas, defender el Estado de derecho y promover los valores de tolerancia, convivencia y fraternidad humana en toda la región, de manera que se garanticen las aspiraciones de sus pueblos a la seguridad, la estabilidad, la prosperidad y el desarrollo sostenible.