Los líderes de Emiratos felicitan al presidente de Guinea-Bisáu por el Día de la Independencia

ABU DABI, 24 de septiembre de 2025 (WAM) – El presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al presidente Umaro Sissoco Embaló de Guinea-Bisáu con motivo del Día de la Independencia de su país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron también mensajes similares al presidente Embaló y al primer ministro Braima Camará con motivo de la efeméride.