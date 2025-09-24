Abdullah bin Zayed aborda la cooperación con varios ministros de Exteriores en Nueva York

NUEVA YORK, 24 de septiembre de 2025 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, mantuvo en Nueva York reuniones separadas con varios ministros de Exteriores, en el marco del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.
El jeque Abdullah se entrevistó con Bui Thanh Son, viceprimer ministro de Vietnam; Beate Meinl-Reisinger, ministra de Exteriores de Austria; Margus Tsahkna, ministro de Exteriores de Estonia; Abdoulaye Sabre Fadoul, ministro de Exteriores de Chad; David van Weel, ministro de Exteriores de Países Bajos; Mario Lubetkin, ministro de Exteriores de Uruguay; y Nasser Bourita, ministro de Exteriores de Marruecos.
Los encuentros abordaron los principales asuntos de la agenda de la Asamblea General y exploraron vías para reforzar la cooperación bilateral y las asociaciones en sectores como economía, comercio, inversión, educación, seguridad alimentaria, salud, cultura, inteligencia artificial, tecnología avanzada, energías renovables y acción climática.
El jeque Abdullah destacó el compromiso de Emiratos con el multilateralismo como elemento vital para afrontar los desafíos globales, fomentar el diálogo y el entendimiento, y promover la tolerancia, la convivencia y un futuro próspero con mayores oportunidades de desarrollo.
Las conversaciones incluyeron además los últimos acontecimientos regionales e internacionales, con especial atención a Oriente Próximo y sus repercusiones en la paz y la seguridad mundiales.
A las reuniones asistieron también Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional; el doctor Sultán bin Ahmed Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada y enviado especial para el Cambio Climático; el doctor Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior; el jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado; Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado; Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado; Omran Sharaf, viceministro de Asuntos Exteriores para Ciencia y Tecnología Avanzada; y Omar Ghobash, asesor del ministro de Asuntos Exteriores.