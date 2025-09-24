Emiratos y Estados Unidos exploran vías para reforzar los lazos comerciales y de inversión

NUEVA YORK, 24 de septiembre de 2025 (WAM) – El ministro de Comercio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, participó en una mesa redonda del Consejo Empresarial Emiratos-EE UU y en otra sesión organizada por la Cámara de Comercio estadounidense en Nueva York, donde se reunió con destacados líderes empresariales y responsables políticos del país.

Al Zeyoudi subrayó el importante potencial para seguir fortaleciendo los lazos económicos existentes entre ambas naciones mediante un mayor comercio, inversión y colaboración en áreas clave de interés común.

En los encuentros destacó el crecimiento sostenido del comercio bilateral, recordando que Estados Unidos es el sexto mayor socio comercial global de Emiratos. En 2024, el comercio no petrolero alcanzó los 38.000 millones de dólares, lo que supone un incremento del 44,5% en los últimos cinco años. Este impulso positivo ha continuado en 2025, con un intercambio no petrolero de 19.300 millones de dólares en el primer semestre.

«Emiratos y Estados Unidos son socios duraderos, impulsados por la misma búsqueda de innovación, desarrollo y crecimiento económico. Existen numerosas oportunidades para seguir reforzando nuestros lazos económicos en beneficio mutuo», afirmó Al Zeyoudi. «Juntos podemos abrir nuevas vías de innovación, crear empleo y liderar los esfuerzos globales para desarrollar y ampliar sectores cruciales para la economía mundial. Esperamos trabajar codo con codo con Estados Unidos en el desarrollo de las tecnologías del futuro, impulsando la prosperidad y la sostenibilidad globales».

En la reunión del Consejo Empresarial Emiratos-EE UU, Al Zeyoudi señaló varios proyectos de colaboración en curso que ejemplifican la solidez de la asociación empresarial entre ambos países. En el sector de la energía limpia, la alianza entre ADQ y Energy Capital Partners ha dado lugar a una empresa conjunta de 25.000 millones de dólares destinada a invertir en la producción energética estadounidense.

Asimismo, Emirates Global Aluminium ha invertido 4.000 millones de dólares en la construcción de la primera nueva fundición de aluminio en Estados Unidos en 45 años, una iniciativa que generará miles de empleos y reforzará la producción de semiconductores y vehículos eléctricos.

En la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Al Zeyoudi puso de relieve el potencial de crecimiento de los lazos económicos bilaterales y trabajó para afianzar las relaciones entre estos dos estrechos aliados comerciales.

Entre los asistentes estadounidenses figuraban destacados cargos del sector público, reflejo de un compromiso compartido con la cooperación.

Las conversaciones, celebradas en paralelo a la Asamblea General de la ONU, sentaron las bases para una colaboración continuada que no solo refuerza las relaciones comerciales, sino que también promueve el crecimiento mutuo y el avance tecnológico en ambos países.