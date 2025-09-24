Khaled bin Mohamed bin Zayed se reúne con el presidente de la Comisión Económica Euroasiática

ABU DABI, 24 de septiembre de 2025 (WAM) – El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, se reunió con Bakhytzhan Sagintayev, presidente de la Junta de la Comisión Económica Euroasiática.

El encuentro abordó vías para reforzar la cooperación entre Emiratos Árabes Unidos y la Unión Económica Euroasiática (UEEA) en sectores económicos clave, con el fin de incrementar las inversiones mutuas, impulsar el desarrollo sostenible y ampliar las asociaciones estratégicas entre Emiratos y los Estados miembros de la UEEA en apoyo de sus intereses compartidos.

A la reunión asistieron Saif Saeed Ghobash, secretario general del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi y presidente de la Oficina del Príncipe Heredero; y Maryam Eid AlMheiri, presidenta de la Oficina de Medios de Abu Dabi y asesora de Relaciones Estratégicas en la Corte del Príncipe Heredero.