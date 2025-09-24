Mohammed bin Rashid ordena redoblar esfuerzos para convertir Dubái en la ciudad más bella y avanzada del mundo

DUBÁI, 24 de septiembre de 2025 (WAM) – El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, ha emitido directrices para intensificar los esfuerzos y adoptar estándares de referencia internacionales con el fin de que Dubái siga marcando la pauta como la mejor ciudad del mundo en todos los sectores.

El jeque Mohammed instó a responsables gubernamentales, emprendedores y empleados del sector privado a trabajar como un único equipo para reforzar el estatus de Dubái como la ciudad más bella y avanzada del planeta. También ordenó lanzar iniciativas y proyectos que transformen la urbe en un modelo mundial de vida urbana integrada, cohesionada y preparada para el futuro.

Estos planes buscan crear entornos urbanos más tranquilos, que prioricen la comodidad y el bienestar, reduzcan la contaminación y mejoren la limpieza y la estética. Las iniciativas se centrarán en desarrollar espacios dinámicos y sostenibles que integren la preservación del medioambiente con el ocio, la cultura y la actividad económica, garantizando así una vida más sana y plena para residentes y visitantes. Las directrices de Al Maktoum también apuntan a promover valores positivos y a consolidar una sociedad más tolerante, basada en la cohesión familiar, la armonía social y el equilibrio entre vida laboral y personal.

El emir de Dubái hizo estas declaraciones durante el Foro de Liderazgo Mohammed bin Rashid, celebrado en el World Trade Centre de Dubái, con la participación de más de 1.000 líderes de los sectores público y privado.

En el encuentro estuvieron presentes el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro, ministro de Defensa y presidente del Consejo Ejecutivo; el jeque Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, segundo vicegobernante de Dubái; el jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente de la Autoridad de Aviación Civil de Dubái, presidente de Aeropuertos de Dubái y presidente y consejero delegado de Emirates Airline and Group; la jequesa Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidenta de la Autoridad de Cultura y Artes de Dubái; y el jeque Mohammed bin Rashid bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

«Hoy Dubái lidera el mundo en indicadores clave de competitividad. Queremos que sea la mejor ciudad del mundo en todos los sectores. Queremos que cada responsable redoble sus esfuerzos, fije parámetros claros y asegure un progreso rápido y medible hacia esta visión», afirmó el jeque Mohammed.

Añadió: «Las personas son el núcleo de nuestras decisiones, políticas y proyectos. Queremos que Dubái sea la mejor ciudad para niños y familias, turistas y comerciantes, y para los mayores; una ciudad donde se viva con dignidad y donde la sociedad prospere gracias a la cooperación, la compasión y la armonía. Imaginamos Dubái como la ciudad más bella, ordenada y pacífica, definida por la refinación, la cohesión y la convivencia».

El foro, organizado por el Centro Mohammed bin Rashid para el Desarrollo del Liderazgo, incluyó cinco consejos de liderazgo centrados en áreas clave: identidad cultural y mediática, economía de Dubái, desarrollo urbano, cohesión social y transformación tecnológica y digital. También contó con paneles de debate y talleres interactivos inspirados en la filosofía de liderazgo del jeque Mohammed, basada en la visión de futuro, la toma de decisiones proactiva y una gobernanza centrada en las personas.

El encuentro, considerado la principal cita anual de liderazgo del emirato, sirvió como plataforma para el diálogo, la creatividad y el intercambio de buenas prácticas, reforzando la visión de futuro de Mohammed bin Rashid y su enfoque pionero en la formación de líderes capaces de impulsar un progreso sostenible en todos los sectores.