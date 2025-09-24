Latifa bint Mohammed: la visión y el recorrido de Mohammed bin Rashid ofrecen lecciones prácticas de liderazgo

DUBÁI, 24 de septiembre de 2025 (WAM) – La jequesa Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidenta de la Autoridad de Cultura y Artes de Dubái, subrayó el compromiso del emirato con iniciativas culturales que reflejan la visión del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, de consolidar la ciudad como un centro mundial de creatividad y convivencia.

Según afirmó, esta visión equilibra la autenticidad con la modernidad, fomenta el diálogo con los logros culturales más diversos y, al mismo tiempo, preserva la identidad nacional.

La jequesa Latifa presidió el Majlis de Identidad Cultural y Líderes de Medios, celebrado en el marco del Foro de Liderazgo Mohammed bin Rashid, que reunió a un millar de responsables del sector público y privado.

Destacó que el foro refleja la filosofía de liderazgo del jeque Mohammed, basada en la acción, la resiliencia y el servicio, y recalcó que la cultura y los medios son herramientas decisivas para salvaguardar la identidad, conectar con el mundo y construir el futuro.

El majlis abordó estrategias para reforzar la identidad de Dubái y ampliar su influencia cultural, subrayando la importancia del patrimonio, la innovación y los relatos capaces de proyectar la ciudad en el mundo. Incluyó también un taller interactivo, La memoria por venir: Dubái como debe ser contado, desarrollado junto a Room Five, que invitó a los participantes a reflexionar sobre las historias y valores que deberían forjar el legado futuro del emirato.

A la sesión asistieron destacados líderes culturales, responsables institucionales y expertos internacionales, que pusieron de relieve el papel de Dubái como centro mundial de creatividad y diversidad cultural.