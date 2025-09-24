El presidente de EAU presencia el lanzamiento de 13 nuevos proyectos de vivienda en Abu Dabi por valor de 106.000 millones de dirhams

ABU DABI, 24 de septiembre de 2025 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, asistió al anuncio de los acuerdos para desarrollar 13 nuevas comunidades residenciales en todo el emirato de Abu Dabi.

Los proyectos tienen como objetivo proporcionar más de 40.000 viviendas y parcelas residenciales para ciudadanos emiratíes, con un coste total de 106.000 millones de dirhams.

Los acuerdos, firmados entre la Autoridad de Vivienda de Abu Dabi y el Centro de Proyectos e Infraestructuras de Abu Dabi (ADPIC) con varias promotoras inmobiliarias, incluyen la construcción de 25.244 viviendas para emiratíes en los próximos cinco años, con un coste total de 94.000 millones de dirhams. Además, se desarrollarán aproximadamente 14.876 parcelas residenciales con una inversión de 12.000 millones de dirhams.

Durante el acto en Qasr Al Shati, en Abu Dabi, Al Nahyan fue informado sobre los nuevos proyectos, concebidos según los más altos estándares internacionales. Los desarrollos están diseñados para crear comunidades integradas que ofrezcan servicios esenciales, instalaciones comunitarias y espacios de recreo. Incluirán centros comerciales, mezquitas, escuelas, parques públicos, zonas verdes e instalaciones deportivas, todo cuidadosamente planificado para responder a las necesidades de los ciudadanos, fomentar la estabilidad familiar y cumplir con los objetivos de sostenibilidad.

El presidente subrayó que el lanzamiento de estos proyectos integrados confirma que el sector de la vivienda es una prioridad nacional destinada a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y garantizar el bienestar de las familias emiratíes, consideradas el pilar de una sociedad estable y cohesionada. Afirmó que la construcción de comunidades residenciales modernas y plenamente integradas constituye una inversión estratégica en la estabilidad social y en la preparación del país para el futuro.

También hizo hincapié en la importancia de la cooperación entre las entidades gubernamentales y el sector privado para ejecutar proyectos de vivienda que respondan a las necesidades de las familias emiratíes, apoyen su estabilidad social y les proporcionen un nivel de vida digno, inspirados en valores que reflejen la identidad nacional.

En la ceremonia estuvieron presentes el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo; el jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra; el jeque Hazza bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en Al Ain; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente; Ahmed Mubarak Al Mazrouei, presidente de la Oficina de Asuntos Estratégicos del Presidente y del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi; Jassem Mohammed Bu Ataba Al Zaabi, presidente del Departamento de Finanzas de Abu Dabi; junto a varios jeques y altos cargos.

Los nuevos proyectos se suman a los ya emprendidos por la Autoridad de Vivienda, entre ellos el de West Baniyas y el de Yas Canal. Con estas incorporaciones, el número total de viviendas y parcelas en desarrollo alcanzará unas 45.000, todas con entrega prevista para 2029.

Los acuerdos incluyen el desarrollo de seis comunidades integradas en diferentes zonas de la ciudad de Abu Dabi, con un total de 14.444 viviendas y un coste conjunto de 55.380 millones de dirhams. Serán ejecutados por Aldar Properties, Bloom Holding y Modon Properties.

Además, se anunciaron cinco acuerdos para el desarrollo de comunidades residenciales en Al Ain, que ofrecerán 10.480 viviendas con una inversión de 36.950 millones de dirhams, en colaboración con Aldar Properties, Bloom Holding, Wahat Al Zaweya Real Estate e IMKAN Properties.

En la región de Al Dhafra, Aldar Properties llevará a cabo dos proyectos en Al Sila y Madinat Zayed, con 320 viviendas y un coste de 1.590 millones de dirhams.

Mohamed Ali Al Shorafa, presidente de la Autoridad de Vivienda de Abu Dabi, destacó que los acuerdos reflejan la visión del presidente de fortalecer la estabilidad familiar y social mediante viviendas que respondan a las aspiraciones de los ciudadanos. Señaló que la iniciativa se enmarca en los objetivos del Año de la Comunidad, que busca estrechar los lazos familiares y promover los valores de cohesión social.

Por su parte, Hamad Hareb Al Muhairi, director general de la Autoridad de Vivienda, afirmó que los acuerdos forman parte de la visión de la dirección emiratí de ofrecer viviendas modernas y sostenibles que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Confirmó que todas las nuevas unidades serán asignadas en un plazo de dos años y que los ciudadanos podrán elegir la ubicación de sus futuras residencias mediante un sistema de reservas basado en mapas.

Maysarah Mahmoud Eid, director general del Centro de Proyectos e Infraestructuras, recalcó que los acuerdos reflejan el compromiso del Gobierno de Abu Dabi con una vida digna para sus ciudadanos. Recordó que el acceso a viviendas de calidad desempeña un papel fundamental en la estabilidad familiar y social, en consonancia con los planes de desarrollo sostenible del emirato y con la visión de futuro de su liderazgo.