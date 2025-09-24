Declaración conjunta de los líderes de la Liga Árabe y de la Organización de la Cooperación Islámica en la cumbre multilateral con el presidente de EE UU

ABU DABI, 24 de septiembre de 2025 (WAM) – En la sede de Naciones Unidas, al margen de la Semana de Alto Nivel del 80.º período de sesiones de la Asamblea General, se celebró una cumbre multilateral que reunió al presidente de Estados Unidos y a ocho Estados árabes y miembros de la Organización de la Cooperación Islámica (OCI).

La reunión fue convocada a iniciativa de Donald J. Trump, presidente de Estados Unidos, y copresidida junto al jeque Tamim bin Hamad Al Thani, emir de Catar. Participaron, además, el rey Abdalá II ibn Al Husein, monarca del Reino Hachemí de Jordania; Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía; Prabowo Subianto, presidente de Indonesia; Muhammad Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán; Mostafa Madbouly, primer ministro de Egipto; el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos; y el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, ministro de Exteriores de Arabia Saudí.

Los líderes árabes e islámicos agradecieron a Trump la convocatoria de esta importante cita y subrayaron la insoportable situación en la Franja de Gaza, marcada por la catástrofe humanitaria y la elevada cifra de víctimas, así como sus graves repercusiones regionales y su impacto en el conjunto del mundo musulmán. Reiteraron su rechazo común al desplazamiento forzoso y la necesidad de permitir el regreso de quienes se vieron obligados a abandonar sus hogares.

Los líderes insistieron en la urgencia de poner fin a la guerra y alcanzar un alto el fuego inmediato que permita la liberación de los rehenes y la entrada de ayuda humanitaria suficiente como primer paso hacia una paz justa y duradera.

Asimismo, reiteraron su disposición a cooperar con el presidente Trump y destacaron la importancia de su liderazgo para detener el conflicto y abrir perspectivas de paz. Subrayaron también la necesidad de elaborar los detalles de un plan de estabilización que garantice la seguridad en Cisjordania y en los Santos Lugares de Jerusalén, además de apoyar los esfuerzos de reforma de la Autoridad Palestina.

Los participantes respaldaron la puesta en marcha de un plan integral de reconstrucción de Gaza, basado en la propuesta árabe y de la OCI, acompañado de medidas de seguridad y con apoyo internacional a la dirigencia palestina. Manifestaron su compromiso de trabajar conjuntamente para asegurar el éxito de esos planes y reconstruir la vida de los palestinos en la Franja.

Finalmente, subrayaron la importancia de mantener el impulso para que esta reunión sea el inicio de un proceso encaminado hacia un futuro de paz y cooperación regional.