Abdullah bin Zayed y la ministra de Exteriores de Estonia lanzan una iniciativa conjunta para apoyar la recuperación de Ucrania mediante educación, competencias digitales y emprendimiento

NUEVA YORK, 24 de septiembre de 2025 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, se reunió con Margus Tsahkna, ministro de Exteriores de Estonia, en el marco del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGA80).

Durante el encuentro, ambos abordaron los últimos acontecimientos regionales e internacionales, las relaciones bilaterales y las formas de reforzar la cooperación en distintos ámbitos, así como las iniciativas conjuntas de recuperación que Emiratos y Estonia impulsan en Ucrania.

Como parte de la reunión, Emiratos y Estonia firmaron una Declaración Conjunta para apoyar la recuperación de Ucrania mediante iniciativas transformadoras en educación, competencias digitales y emprendimiento.

Las iniciativas reflejan el compromiso compartido de ambos países de apoyar a Ucrania y a su población, e invertir en la juventud para construir sociedades más sólidas y un futuro más próspero.

La Declaración Conjunta se centra en tres programas emblemáticos:

EDUHUB Early Childhood Competence Centers: dotar a docentes de preescolar de metodologías STEM modernas, formación en primeros auxilios y recursos innovadores para crear entornos seguros e inclusivos para los niños más pequeños de Ucrania.

Coding Unicorns Future Skills Accelerators: ampliar las oportunidades en STEM y programación para adolescentes y jóvenes, en particular niñas, mediante clubes extraescolares y programas intensivos de codificación adaptados a las necesidades del mercado laboral.

Future Entrepreneurs Program: integrar la educación en emprendimiento en la formación profesional, permitiendo que miles de estudiantes adquieran competencias empresariales, de alfabetización financiera e innovación para contribuir a la reconstrucción y el crecimiento económico de Ucrania.

Al comentar la Declaración Conjunta, Reem Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional, afirmó: «Esta asociación refleja la firme convicción de Emiratos de que invertir en los niños y jóvenes de Ucrania es invertir en su futuro. Al asociarnos con Estonia, líder mundial en innovación digital y educación, aspiramos a empoderar a una generación que reconstruirá, innovará y prosperará».

Las iniciativas se implementarán en estrecha cooperación con el Ministerio de Educación y Ciencia de Ucrania, autoridades regionales y socios de la sociedad civil, garantizando la apropiación local, la sostenibilidad y la escalabilidad nacional.

Este esfuerzo conjunto subraya el firme apoyo de Emiratos y Estonia a la recuperación, el desarrollo y la reconstrucción a largo plazo de Ucrania, al tiempo que reafirma el compromiso de ambos países con los principios humanitarios, la innovación y la cooperación internacional.

Emiratos mantiene su compromiso de aliviar la situación humanitaria en Ucrania. Desde el inicio de la crisis, ha destinado más de 105 millones de dólares a ayuda humanitaria, firmado acuerdos de cooperación con la Fundación Olena Zelenska para habilitar nuevos centros de acogida familiar y orfanatos afectados por el conflicto, y enviado aviones de socorro con más de 1.015 toneladas de ayuda médica, alimentaria y de emergencia.

Además, Emiratos ha proporcionado 50 ambulancias, más de 4.500 generadores y dos buques de ayuda humanitaria a Rumanía, en beneficio de más de 1,2 millones de personas, principalmente mujeres y niños.

Asimismo, el país ha concluido con éxito 17 mediaciones entre Rusia y Ucrania, con un total de 4.641 prisioneros intercambiados gracias a la mediación emiratí.