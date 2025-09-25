Abdullah bin Zayed se reúne en Nueva York con el presidente de Montenegro

NUEVA YORK, 25 de septiembre de 2025 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, se reunió con Jakov Milatović, presidente de Montenegro, al margen del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Durante el encuentro, el jeque Abdullah transmitió los saludos del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái; y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, junto con sus deseos de progreso y prosperidad para Montenegro y su pueblo.

Por su parte, el presidente Milatović trasladó sus saludos al jeque Mohamed bin Zayed, al jeque Mohammed bin Rashid y al jeque Mansour bin Zayed, y deseó a Emiratos y a su pueblo una prosperidad sostenida.

La reunión abordó cuestiones incluidas en la agenda del 80.º período de sesiones de la Asamblea General, así como vías para reforzar la cooperación bilateral en sectores económicos, comerciales, de inversión y de desarrollo.

Las conversaciones también se centraron en asuntos de interés común, con un intercambio de opiniones sobre los últimos acontecimientos regionales e internacionales.

El jeque Abdullah destacó que Emiratos y Montenegro mantienen unas excelentes relaciones y reafirmó el compromiso emiratí de profundizar en la cooperación para maximizar las oportunidades que impulsen el progreso económico y la sostenibilidad a largo plazo.

Al encuentro asistieron Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional, y Omran Sharaf, viceministro adjunto de Exteriores para Ciencia y Tecnología Avanzada.