Con la presencia de Abdullah bin Zayed, Emiratos acoge en Nueva York un Diálogo Juvenil al margen de la Asamblea General de la ONU

NUEVA YORK, 25 de septiembre de 2025 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos organizó en su misión ante Naciones Unidas en Nueva York un Diálogo Juvenil al margen del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, con la presencia del jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores.

El encuentro, impulsado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, reunió a jóvenes líderes de todo el mundo, entre ellos 40 delegados juveniles, estudiantes y emiratíes residentes en Estados Unidos.

Los participantes abordaron en un diálogo abierto los principales desafíos que afrontan sus comunidades: desde la acción climática y la justicia medioambiental hasta la prevención de conflictos y la paz, el acceso equitativo a la educación y a la formación en competencias, así como la necesidad urgente de cerrar la brecha digital y ampliar oportunidades en un mundo cada vez más interconectado.

El Diálogo Juvenil puso de relieve el compromiso de Emiratos con una diplomacia inclusiva y centrada en la juventud, dando voz a quienes suelen estar infrarrepresentados y reforzando el multilateralismo. La cita dio continuidad al primer Diálogo Juvenil celebrado en Brasil durante la Cumbre de los BRICS en julio de 2025.

El jeque Abdullah bin Zayed dio la bienvenida a los participantes, subrayando que los jóvenes no son solo los líderes del futuro, sino también los líderes de hoy. Señaló que la juventud demuestra un notable coraje, creatividad y claridad de propósito frente a los grandes retos de nuestro tiempo, desde la acción climática a la equidad digital, pasando por la construcción de la paz y la educación.

En el marco del evento se celebró una sesión con la participación de Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional; el doctor Sultán Al Neyadi, ministro de Estado para Asuntos de la Juventud; y Omran Sharaf, viceministro adjunto de Exteriores para Ciencia y Tecnología Avanzada. La sesión fue moderada por Afra Al Hameli, directora del Departamento de Comunicación Estratégica del Ministerio.

Reem Al Hashimy destacó que los jóvenes ya están desempeñando un papel protagonista en ámbitos como la acción climática, la innovación digital, el desarrollo social y la consolidación de la paz, aunque siguen estando poco representados en los procesos de toma de decisiones a escala global. “Emiratos cree que la cooperación internacional debe reflejar las realidades vividas por los jóvenes, en particular de las regiones más afectadas por los desafíos actuales. Este diálogo refleja nuestro compromiso con una diplomacia que escucha, aprende y evoluciona junto a la próxima generación de líderes”, afirmó.

El encuentro buscó recoger perspectivas de base y traducirlas en aportaciones prácticas que alimenten los debates políticos internacionales. Emiratos tiene previsto trasladar estas voces a próximos foros multilaterales, convencido de que la inclusión no es solo un imperativo moral, sino también una necesidad estratégica para una diplomacia eficaz.

Los debates subrayaron la importancia de situar a la juventud mundial en el centro de la toma de decisiones internacionales y el papel de Emiratos como puente que conecta generaciones, regiones y sectores. Los ponentes incidieron en que la inclusión debe pasar de ser un valor orientador a convertirse en una exigencia estratégica de legitimidad y eficacia en los sistemas multilaterales actuales.

Asimismo, se defendió superar los modelos tradicionales de consulta para avanzar hacia la co-creación de soluciones globales con los jóvenes como socios activos.

La serie de Diálogos Juveniles forma parte de la estrategia diplomática más amplia de Emiratos para estrechar vínculos entre regiones, fomentar la comprensión mutua y reforzar la implicación de la juventud en la gobernanza global. El país continuará impulsando el liderazgo juvenil y el diálogo inclusivo como pilares de un sistema multilateral más representativo y resiliente.