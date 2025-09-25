Abdullah bin Zayed se reúne con ministros de Exteriores y altos cargos al margen de la Asamblea General de la ONU

NUEVA YORK, 25 de septiembre de 2025 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, mantuvo reuniones por separado con varios ministros de Asuntos Exteriores en los márgenes del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

El jeque Abdullah se entrevistó con Ayman Safadi, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y de Expatriados de Jordania; Juraj Blanár, ministro de Asuntos Exteriores y Europeos de Eslovaquia; Péter Szijjártó, ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría; Lars Løkke Rasmussen, ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca; George Gerapetritis, ministro de Asuntos Exteriores de Grecia; Radosław Sikorski, ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, y Maria Theresa Lazaro, secretaria de Asuntos Exteriores de Filipinas.

Las conversaciones se centraron en reforzar la cooperación bilateral y las alianzas en distintos ámbitos, como la economía, el comercio, la inversión, la cultura, la educación, la sanidad, la agricultura, la tecnología, la inteligencia artificial, la seguridad alimentaria, las energías renovables y el clima.

Las reuniones también abordaron varios temas de la agenda de la Asamblea General, en particular los relacionados con el trabajo multilateral y la cooperación en el marco de organismos internacionales.

El jeque Abdullah reiteró el compromiso de Emiratos con la promoción de una cooperación constructiva con países amigos y hermanos de todo el mundo, así como con el impulso de la colaboración multilateral en apoyo del desarrollo sostenible.

El máximo diplomático emiratí y los ministros intercambiaron además puntos de vista sobre los últimos acontecimientos regionales e internacionales.

El jeque Abdullah mantuvo asimismo conversaciones con la doctora Comfort Ero, presidenta y consejera delegada del International Crisis Group, sobre los programas y estrategias de la entidad para reforzar las respuestas humanitarias a escala mundial.

Igualmente, se reunió con la doctora Mirjana Spoljaric, presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con quien analizó la cooperación entre Emiratos y el CICR en los ámbitos humanitario y de ayuda, así como el apoyo a las necesidades de los civiles afectados en distintas regiones del mundo.

A las reuniones asistieron Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional; el doctor Sultán bin Ahmed Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada y enviado especial para el Cambio Climático; el doctor Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior; Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado; Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado; Sultán Mohammed Al Shamsi, viceministro de Asuntos Exteriores para Desarrollo y Organismos Internacionales; Omran Sharaf, viceministro adjunto de Exteriores para Ciencia y Tecnología Avanzada; Abdulla Balalaa, viceministro adjunto de Exteriores para Energía y Sostenibilidad; y el embajador Mohamed Abushahab, representante permanente de Emiratos ante Naciones Unidas.