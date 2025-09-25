La Cumbre de Movilidad Autónoma de Abu Dabi definirá el futuro de la movilidad inteligente

ABU DABI, 25 de septiembre de 2025 (WAM) – La Cumbre de Movilidad Autónoma de Abu Dabi, organizada por el Consejo de Sistemas Inteligentes y Autónomos (SASC) como parte de la primera Semana Autónoma de Abu Dabi (ADAW), reunirá a líderes mundiales para definir el próximo capítulo de la movilidad inteligente y autónoma.

La cita tendrá lugar el 10 de noviembre de 2025 en el Vehicle Dynamic Area del circuito de Yas Marina y marcará el inicio de la Semana Autónoma de Abu Dabi (del 10 al 15 de noviembre), que se celebra bajo el patrocinio del jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales y presidente del Consejo de Sistemas Inteligentes y Autónomos.

“El Consejo de Sistemas Inteligentes y Autónomos busca acelerar la transformación sostenible del sector, garantizando una operación segura y eficiente, para que Abu Dabi se convierta en un modelo global de innovación y en un polo avanzado de tecnologías de vanguardia”, afirmó el jeque Hamdan.

El programa abordará cuestiones clave como la convergencia de los sistemas aéreo, terrestre y marítimo para una movilidad urbana integrada; la aplicación real y la ampliación de modelos de transporte inteligente en el transporte público; los estándares internacionales de gobernanza de la inteligencia artificial y la confianza pública en las tecnologías autónomas; la colaboración entre sectores para impulsar la autonomía mediante la integración industrial; el futuro de la aviación urbana; la toma de decisiones basada en inteligencia artificial, y el diseño de aplicaciones industriales y su despliegue a gran escala en puertos y ciudades inteligentes.

Los asistentes también debatirán sobre el futuro de la innovación, la inversión y el impacto a gran escala, esbozando vías de financiación y comercialización para la tecnología, la sostenibilidad y el talento necesario para impulsarla.

Durante la semana, la ADAW acogerá varios eventos especializados. Entre ellos, DRIFTx (10–12 de noviembre), una muestra interactiva de soluciones de movilidad inteligente y autónoma por tierra, mar, aire y robótica; y RoboCup Asia-Pacific 2025 (10–15 de noviembre), organizada por la Universidad Khalifa y celebrada por primera vez en la región de Oriente Medio y Norte de África, que reunirá a equipos internacionales en competiciones de robótica autónoma impulsada por inteligencia artificial.

La semana concluirá el 15 de noviembre con la segunda edición de la Liga de Carreras Autónomas de Abu Dabi (A2RL), una exhibición de automovilismo que mostrará la vanguardia de la tecnología en competición autónoma. El evento, organizado por ASPIRE y el Consejo de Investigación en Tecnología Avanzada de Abu Dabi, contará con un premio de 2,25 millones de dólares y la participación de equipos de investigación de élite procedentes de diez países.

La celebración de la primera Semana Autónoma de Abu Dabi refleja el compromiso del emirato con la creación de un ecosistema competitivo, colaborativo y orientado a la innovación, que mejore la eficiencia, la conectividad y la calidad de vida mediante el despliegue seguro y sostenible de tecnologías autónomas.