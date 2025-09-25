La Fundación Mohamed bin Zayed para la Humanidad destina 11 millones de dólares a Special Olympics International para ampliar la educación inclusiva en el mundo

ABU DABI, 25 de septiembre de 2025 (WAM) – La Fundación Mohamed bin Zayed para la Humanidad anunció una aportación de 11 millones de dólares al Centro Global de Olimpiadas Especiales para la Inclusión en la Educación, con sede en Abu Dabi, destinada a ampliar de forma significativa la iniciativa Unified Champion Schools (UCS), un programa transformador que impulsa la inclusión social de jóvenes con y sin discapacidad intelectual.

La ayuda permitirá extender el programa a diez nuevos países dentro de la red de 152 Estados en los que ya opera, reforzando el compromiso de Emiratos Árabes Unidos con la inclusión a escala global.

La financiación facilitará además la creación de una plataforma de desarrollo profesional para formar a más de 6.000 educadores de todo el mundo —profesores, entrenadores y mentores juveniles— en prácticas efectivas de inclusión. También contribuirá a ampliar el Corps of Inclusive Educators, una red internacional de mentores que ofrece aprendizaje entre pares y asistencia técnica a docentes y responsables escolares para integrar la inclusión en la cultura educativa con impacto duradero.

El Centro Global de Olimpiadas Especiales para la Inclusión en la Educación actúa como referente internacional en investigación, políticas y programas de educación inclusiva. Fue creado en 2020 en Abu Dabi gracias a una donación de 25 millones de dólares del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, como legado de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Abu Dabi 2019.

El nuevo compromiso se dio a conocer en un acto organizado por la Fundación Mohamed bin Zayed para la Humanidad al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Entre los asistentes figuraban Yousef Al Otaiba, embajador de Emiratos en Estados Unidos y miembro del consejo de Special Olympics; el doctor Tareq Al Ameri, presidente de la Agencia de Ayuda de EAU; la doctora Shamma Khalifa Al Mazrouei, directora general interina de la Fundación; y el doctor Timothy Shriver, presidente del consejo de Special Olympics International. Las palabras de apertura corrieron a cargo de la ministra de Familia, Sana bint Mohammed Suhail.

“El liderazgo de Emiratos está comprometido con la creación de sociedades donde los jóvenes de todas las capacidades sean empoderados y celebrados”, señaló Al Otaiba. “Estamos orgullosos de colaborar con Special Olympics para ampliar oportunidades, impulsar la igualdad y demostrar el poder de la cooperación global para lograr cambios duraderos”.

Al Mazrouei subrayó que la alianza refleja la convicción de Emiratos de que la educación inclusiva transforma vidas, comunidades y sociedades: “Hemos visto cómo estos aprendizajes trascienden las aulas, modelan mentalidades, liberan potencial e inspiran cambios positivos”.

Timothy Shriver calificó el anuncio como “un compromiso histórico que afirma una idea simple pero revolucionaria: la inclusión no es caridad, es transformación. Con esta ayuda ampliamos un movimiento basado en la dignidad, la igualdad y la capacidad de los jóvenes para reinventar los sistemas educativos”.

El programa UCS combina deporte y liderazgo juvenil implicando a toda la comunidad escolar para transformar los centros en lugares donde todos los estudiantes sean valorados, respetados e incluidos. Hasta la fecha, el Centro Global ha respaldado 2.831 escuelas Unified Champion en todo el mundo, con la participación de más de 1,1 millones de jóvenes y la formación de 19.425 entrenadores y educadores en prácticas inclusivas.

“Participar en deportes unificados me ha cambiado la vida. He hecho amigos que nunca habría conocido y he aprendido que todos tenemos algo valioso que aportar, independientemente de nuestras capacidades”, relató Patience Irfasha, atleta de Olimpiadas Especiales Ruanda.

Las evaluaciones realizadas en China, Grecia, Egipto, India, Estados Unidos y Kenia muestran beneficios constantes para todos los alumnos participantes: mejores habilidades socioemocionales, aumento de las puntuaciones en lectura y matemáticas, mayor sentimiento de pertenencia —el 86 % de los estudiantes en India y prácticamente todos en Kenia—, además de una reducción significativa del acoso escolar.

En Grecia, los alumnos tenían entre 9 y 16 veces más probabilidades de mejorar competencias como la paciencia, la empatía y la comprensión de las emociones de los demás.