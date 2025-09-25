Khaled bin Mohamed bin Zayed recibe a los participantes del II Foro de Atención Social en Abu Dabi

ABU DABI, 25 de septiembre de 2025 (WAM) – El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, recibió a varios invitados y participantes de la segunda edición del Foro de Atención Social, que se celebra del 24 al 25 de septiembre en la capital emiratí.

El encuentro está organizado por el Departamento de Desarrollo Comunitario de Abu Dabi, en colaboración con Deloitte Oriente Medio, bajo el lema Atención social preparada para el futuro: personas, práctica y política.

Durante la reunión, celebrada en el Palacio de Al Bateen, se abordaron cuestiones clave de la agenda del foro, entre ellas la integración de la inteligencia artificial y el análisis digital para mejorar la eficacia de los servicios sociales, así como el desarrollo de modelos de atención innovadores destinados a responder a las necesidades cambiantes de niños, jóvenes y personas mayores.

El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed subrayó que el sector de la atención social constituye un pilar estratégico del desarrollo integral y destacó que su eficacia no reside únicamente en satisfacer las necesidades actuales, sino también en su capacidad para anticipar los retos futuros, con el objetivo de responder a las aspiraciones de la sociedad y mejorar la calidad de vida.

A la reunión asistieron el jeque Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, presidente de la Corte del Príncipe Heredero de Abu Dabi; el jeque Mohammed bin Khalifa bin Hamdan Al Nahyan; y el jeque Zayed bin Mansour bin Tahnoon Al Nahyan.