Expertos: la regulación emiratí inspira confianza en la logística verde autónoma

DUBÁI, 25 de septiembre de 2025 (WAM) – Dos expertos subrayaron en la segunda jornada del 4º Congreso Mundial de Dubái sobre Transporte Autónomo que las autoridades reguladoras y legislativas de Emiratos Árabes Unidos desempeñan un papel decisivo a la hora de generar confianza entre los especialistas en logística verde autónoma, impulsar su adopción y avanzar en el desarrollo de la infraestructura necesaria.

Señalaron que la confianza y la experiencia son factores cruciales para fomentar la innovación y el avance de la inteligencia artificial y la robótica en este sector. Estos elementos, explicaron, son esenciales para materializar los beneficios principales de la logística verde autónoma: mejorar la eficiencia del transporte, reducir costes, minimizar los accidentes provocados por error humano y acortar los tiempos de desplazamiento.

En una mesa redonda titulada El futuro de la logística verde autónoma, moderada por Andy Gill, fundador y director de operaciones de Simulytic, participaron el doctor Xuchen Zhang, cofundador de Zelos, y Paul Newman, cofundador y director de tecnología de Oxa. Ambos señalaron que el uso de la logística autónoma se ampliará en el futuro, lo que aumentará la eficiencia y la eficacia de las operaciones de transporte.

El doctor Zhang destacó la importancia de forjar alianzas globales para acelerar el despliegue de vehículos autónomos y recalcó sus múltiples ventajas: entre ellas, que los sistemas de conducción autónoma son 50 veces más seguros que los conductores humanos en términos de rendimiento y horas de operación, además de contribuir a reducir los costes de fabricación.

Paul Newman, por su parte, explicó que la aplicación de la inteligencia artificial no implica sustituir a las personas, sino apoyarlas y facilitar su trabajo. Subrayó la necesidad de establecer bases sólidas y marcos operativos independientes para la logística verde autónoma. Estos marcos, apuntó, permitirán que otras empresas desarrollen sus futuros negocios con mayor eficacia y calidad.