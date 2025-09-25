El consejo de la Autoridad de Inversión de Abu Dabi celebra su segunda reunión de 2025

ABU DABI, 25 de septiembre de 2025 (WAM) – Con la presencia del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, y del jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, la Autoridad de Inversión de Abu Dabi (ADIA) celebró su segunda reunión del consejo de administración de este año, presidida por el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vicegobernante de Abu Dabi y presidente del consejo de ADIA.

En la reunión participaron el jeque Hamed bin Zayed Al Nahyan, director gerente de ADIA; Khalil Mohammed Sharif Foulathi; Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi; Hamad Mohammed Al Hurr Al Suwaidi; Ahmad Mubarak bin Nawi Al Mazrouei, y Musabah Khamis Al Mazrouei, relator del consejo.

El consejo examinó los informes de desempeño de ADIA y sus principales logros, así como la evolución reciente de los mercados y otros asuntos relacionados, y elogió los sólidos resultados de la entidad, su rendimiento positivo y las iniciativas en curso para optimizar la cartera.