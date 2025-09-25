El presidente de Emiratos recibe al campeón mundial de peso medio de la UFC

ABU DABI, 25 de septiembre de 2025 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reunió con Khamzat Chimaev, recientemente coronado campeón mundial de peso medio de la UFC tras su victoria en Chicago, Estados Unidos.

Durante el encuentro, celebrado en Qasr Al Bahr en Abu Dabi, Su Alteza felicitó a Chimaev por su título mundial y le deseó más éxitos en su carrera deportiva y nuevos logros internacionales.

Khamzat Chimaev agradeció al jeque Mohamed bin Zayed su firme apoyo al sector deportivo del país y a sus atletas, así como sus esfuerzos para impulsar y empoderar a los nuevos talentos. Subrayó que este respaldo ha sido clave para elevar el perfil internacional de los competidores emiratíes y favorecer su éxito en el escenario mundial.

A la reunión asistieron varios jeques, altos cargos y personalidades invitadas.