EE UU celebra el acuerdo para reabrir el oleoducto Irak-Turquía

WASHINGTON, 26 de septiembre de 2025 (WAM) – Estados Unidos dio la bienvenida al anuncio de que el Gobierno de Irak ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) y con compañías internacionales para reabrir el oleoducto Irak-Turquía, un pacto facilitado por Washington que traerá beneficios tangibles tanto para estadounidenses como para iraquíes.

«Este acuerdo reforzará la asociación económica mutuamente beneficiosa entre Estados Unidos e Irak, fomentará un entorno de inversión más estable en todo Irak para las empresas estadounidenses, mejorará la seguridad energética regional y consolidará la soberanía iraquí», afirmó en un comunicado el secretario de Estado, Marco Rubio.