Abdullah bin Zayed se reúne con el presidente de Paraguay en los márgenes de la Asamblea General de la ONU

NUEVA YORK, 26 de septiembre de 2025 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, se reunió con Santiago Peña, presidente de la República de Paraguay, al margen del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en presencia del ministro de Exteriores Rubén Ramírez Lezcano.

Durante el encuentro, el jeque Abdullah transmitió los saludos del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái; y del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, junto con sus deseos de progreso y prosperidad continuos para Paraguay y su pueblo.

Por su parte, Peña correspondió con saludos a los dirigentes emiratíes y deseó a Emiratos Árabes Unidos y a su pueblo prosperidad duradera.

Las dos partes abordaron asuntos de la agenda de la Asamblea General y revisaron vías para reforzar la cooperación bilateral y la asociación en diversos sectores, incluidos el desarrollo, la economía, el comercio y otros ámbitos que respaldan las prioridades de desarrollo de ambos países.

El jeque Abdullah elogió el fortalecimiento de los lazos entre Emiratos y Paraguay, y afirmó el interés de su país en aprovechar las oportunidades para ampliar la cooperación en beneficio de los intereses comunes y del bienestar de ambos pueblos.

A la reunión asistió Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado de Cooperación Internacional.