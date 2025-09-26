Abdullah bin Zayed ofrece una recepción oficial en Nueva York

NUEVA YORK, 26 de septiembre de 2025 (WAM) –El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, ofreció una recepción oficial al margen del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU (UNGA80) en Nueva York.

El acto, celebrado en la sede de la misión de Emiratos Árabes Unidos ante la ONU en Nueva York, contó con la presencia de varios jefes de Estado y de Gobierno, ministros de Exteriores de países del Golfo, árabes y de otras regiones, así como altos responsables de organismos internacionales y miembros de la delegación oficial emiratí en la Asamblea.

En su discurso de bienvenida, el jeque Abdullah reafirmó la convicción de Emiratos de que las alianzas internacionales positivas y constructivas son un pilar esencial para respaldar el desarrollo sostenible y permitir que los pueblos vivan en un entorno de paz, estabilidad y tolerancia.

Subrayó además la importancia de la acción colectiva internacional, señalando que la cooperación multilateral no se limita a afrontar los retos actuales, sino que también contribuye a dar forma al futuro mediante la inversión en las personas, el apoyo a la innovación, la promoción de la inclusión y la defensa de los valores de justicia, paz y convivencia.

El jeque Abdullah deseó a todos los participantes en el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU éxito en sus trabajos y debates constructivos.