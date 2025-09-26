Abdullah bin Zayed se reúne con ministros de Exteriores y altos cargos en Nueva York

NUEVA YORK, 26 de septiembre de 2025 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, mantuvo encuentros por separado con varios ministros de Exteriores y altos funcionarios al margen del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU (UNGA80) en Nueva York.

El jeque Abdullah dialogó con Winston Peters, ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, y con Youssef Rajji, ministro de Exteriores y de Expatriados de Líbano. Las conversaciones abordaron cuestiones de la agenda de la UNGA80, en particular la acción multilateral y el impulso de iniciativas de desarrollo. También revisaron las perspectivas de cooperación bilateral en diversos sectores como economía, comercio, inversión, educación, inteligencia artificial, tecnología avanzada, energías renovables y clima.

El máximo responsable de la diplomacia emiratí reafirmó el compromiso del país con el fortalecimiento de los lazos con naciones amigas y hermanas, así como con el apoyo a la cooperación internacional para transformar los desafíos globales en oportunidades de crecimiento, estabilidad y prosperidad compartida. Los ministros de Exteriores intercambiaron además puntos de vista sobre los últimos acontecimientos regionales e internacionales.

El jeque Abdullah mantuvo asimismo una reunión conjunta con Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, en la que se analizaron las relaciones entre Emiratos y la UE y sus Estados miembros, y las vías para reforzarlas, además de los acontecimientos regionales y sus implicaciones humanitarias y de seguridad.

Además, el jeque Abdullah se entrevistó con José Andrés, fundador de World Central Kitchen, con quien trató la cooperación entre Emiratos y la organización, especialmente en apoyo a sus operaciones de ayuda humanitaria.

A los encuentros asistieron Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado de Cooperación Internacional; el doctor Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada y enviado especial para el Cambio Climático; el doctor Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior; la doctora Amna bint Abdullah Al Dahak Al Shamsi, ministra de Cambio Climático y Medio Ambiente; Lana Zaki Nusseibeh, ministra de Estado; Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado; y Sultan Mohammed Al Shamsi, viceministro de Asuntos Exteriores para Desarrollo y Organizaciones Internacionales.