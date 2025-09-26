El Pabellón de EAU en la Expo 2025 de Osaka supera los cuatro millones de visitantes

OSAKA, 26 de septiembre de 2025 (WAM) — El Pabellón de Emiratos Árabes Unidos en la Expo 2025 Osaka–Kansai ha recibido a más de cuatro millones de visitantes, lo que lo convierte en uno de los pabellones nacionales más concurridos del certamen.

El hito se produce tras la reciente celebración del Día de Emiratos en la Expo 2025 Osaka, que incluyó actuaciones culturales y una destacada participación institucional encabezada por el príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Jalid bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, acompañado de altos cargos de EAU, de Japón y de la dirección de la Expo.

Para conmemorar la cifra, el Pabellón emiratí organizó una actividad en la que los visitantes colorearon colectivamente un gran mural en su fachada que, al completarse, reveló el número 4.000.000, símbolo de celebración compartida y conexión.

Shihab Ahmed Al Faheem, embajador extraordinario y plenipotenciario de EAU en Japón y comisario general del Pabellón, afirmó que la cifra alcanzada refleja el impacto del espacio, que se ha convertido en un lugar donde los visitantes experimentan la hospitalidad emiratí, interactúan con jóvenes embajadores y se acercan a la historia del país.

Desde su inauguración en abril de 2025 bajo el lema De la Tierra al éter, el Pabellón ofrece un recorrido multisensorial a través de cinco zonas temáticas que destacan los logros de Emiratos en exploración espacial, innovación sanitaria, sostenibilidad, liderazgo medioambiental y patrimonio cultural.

Con la Expo 2025 Osaka en marcha hasta el 13 de octubre, el Pabellón de EAU sigue consolidándose como una de las atracciones más visitadas de la exposición.